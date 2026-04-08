山田裕貴主演『ちるらん 新撰組鎮魂歌』U-NEXTランキング独占！綾野剛、中島健人、松本潤ら豪華キャストの見どころ総まとめ
ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』が話題だ。2026年3月26日、27日に“江戸青春篇”のTBSでの2夜連続放送後、U-NEXTでその後を描くドラマシリーズ“京都決戦篇”を独占配信。U-NEXT国内ドラマデイリーランキングでは1位・2位を独占し、関連コンテンツまでランキング上位に入る盛り上がりを見せている。ここでは作品の魅力と豪華キャストの見どころ、そしてTVerの無料配信を含めた視聴ガイドをお届けする。
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■『ちるらん 新撰組鎮魂歌』とは？
原作は、累計発行部数300万部を超える人気漫画『ちるらん 新撰組鎮魂歌』(漫画：橋本エイジ、原作：梅村真也/コアミックス)。幕末の京都を舞台に、新撰組の志士たちの荒々しくも熱い生き様を、ド派手なアクションと大胆な歴史解釈で描いた作品だ。ヤンキー漫画のような熱量と時代劇のスケール感が融合し、歴史ものが苦手な人でも一気に引き込まれる。
同漫画の初の実写化となるのが本作。TBS、U-NEXT、THE SEVENの3社によるグローバルプロジェクトとして制作され、2026年5月9日(土)からはHBO Maxを通じて全世界100以上の国と地域でも配信される。監督は、大河ドラマ『おんな城主 直虎』や『岸辺露伴は動かない』シリーズの渡辺一貴さん。アクション監督は映画『ベイビーわるきゅーれ』シリーズの園村健介さんが担当し、半年に及ぶ撮影期間をかけた大型作品だ。
■「バラガキ」から「武士」へ。ネタバレなしのあらすじ
物語は、1912年(明治45年)から始まる。女性記者・市川真琴が、土方歳三の真実を知るために新撰組の生き残り・永倉新八を訪ねるところから幕が開く。永倉が語り始めるのは、幕末の江戸で喧嘩に明け暮れていた「バラガキ」時代の土方歳三の姿だ。
近藤勇や沖田総司らと出会い、貧乏道場「試衛館」という初めての“家族”を得た土方。江戸を騒がす辻斬り・岡田以蔵との死闘を経て無二の友情を築き、大志を抱いた一行は京へ上洛する。しかし、京で彼らを待っていたのは、壬生浪士組の筆頭局長・芹沢鴨の圧倒的な暴力と狂気、そして抗いようのない時代の大きなうねりだった。仲間の裏切り、幾多の激闘と悲劇を乗り越え、土方は「バラガキ」から「武士」へと成長していく。
渡辺監督はインタビューで、「幕末は日本の歴史の中で一番熱い時代。太く短く命を燃やす瞬間が連続する緊張感を表現したかった。『ちるらん』は『散る』物語ではあるんですが、散る前に、いかに咲くか。それがこの物語の本質だと僕は思っています」と語っている。
■主演・山田裕貴を取り巻く豪華キャストの顔ぶれ
本作の大きな魅力は、主演の山田裕貴さんを軸にした豪華キャストとの化学反応だ。ここからは、主要キャストとキャラクターを紹介していこう。
■綾野剛、カリスマと狂気の宿敵・芹沢鴨
山田裕貴さん演じる土方歳三は、最強を目指して剣を磨き続ける我流の喧嘩屋。血の気が多く真っ直ぐで、仲間のためなら命も張る。そんな土方の前に“最強最凶の宿敵”として立ちはだかるのが、綾野剛さん演じる芹沢鴨。壬生浪士組の筆頭局長でありながら、カリスマ的な魅力と狂気を併せ持つ危険な男だ。
ちなみに、芹沢鴨のトレードマークである赤い髪は、監督が「当時いたとしたら？」のラインを徹底的に探って作り上げたもの。赤い染料は古くから存在していたことをふまえ、綾野さんと相談しながら地毛との混ざり具合や濃さまで細かく調整したという。
■中島健人、宿敵にして盟友「人斬り以蔵」
原作でも屈指の人気を誇る「人斬り以蔵」こと岡田以蔵を演じるのは、中島健人さん。江戸での辻斬り時代に土方と死闘を繰り広げ、互いの強さを認め合い無二の友情を築く。再戦を誓い合った2人だが、京では“人斬り”と化したかつての友として再び相まみえることに。宿敵にして盟友--その関係の変化が物語を大きく動かしていく。
■松本潤、“幕末のカリスマ”会津藩主・松平容保
新撰組の生みの親ともいえる会津藩主・松平容保を演じるのは、松本潤さん(友情出演)。動乱の時代に最も気高く、最も苛烈な“幕末のカリスマ”として描かれる。土方ら壬生浪士組に過酷な試練を課し、それを乗り越えた者たちに京の治安を守る大義名分を与える存在だ。山田さんと松本さんは大河ドラマ『どうする家康』で主従関係を演じた間柄で、本作でも再び主従の絆を見せる。
■北村匠海、新時代の革命児・高杉晋作
京都決戦篇から登場する北村匠海さんの高杉晋作にも注目したい。新時代の革命家として知られる高杉は、旧時代を守る新撰組にとっての“圧倒的な異分子”。山田さんと北村さんは映画『東京リベンジャーズ』シリーズで共闘してきた“盟友”だが、本作では「鬼の副長」と「革命児」として対峙する。
■鈴木伸之、細田佳央太、杉野遥亮ら新撰組メンバーも豪華！
新撰組のメンバーには、鈴木伸之さん(近藤勇/試衛館の道場主で、メンバーを父のようにまとめる)、中村蒼さん(山南敬助/頭脳派の策士で、土方とともに組を支える副長)、細田佳央太さん(沖田総司/「鬼子」と称される若き天才剣士)、上杉柊平さん(永倉新八/実直な努力家で物語の鍵を握る)、藤原季節さん(斉藤一)、杉野遥亮さん(阿比留鋭三郎)、胗俊太郎さん(原田左之助)、宮粼秋人さん(藤堂平助)、岩永ひひおさん(井上源三郎)がそろう。
そのほか、生見愛瑠さんが土方の真実を追い求める女性記者・市川真琴を、柄本明さんが老年期の永倉新八を演じ、幕末の物語をつなぐ“語り部”の役割を果たしている。
■今すぐ追いつける！視聴ガイド
ここからは、今からでも無理なく追いつける視聴ルートを整理しておきたい。
まずは、TVerで“江戸青春篇”第1夜・第2夜が期間限定で無料配信されている。地上波で放送された導入部分にあたるので、ここから見始めるのがおすすめ。配信期間は限られているので、早めにチェックしたい。
“江戸青春篇”を見たあとは、U-NEXTで“京都決戦篇”へ。毎週金曜19時に最新話が更新される独占配信で、全6話のドラマシリーズだ。U-NEXTではSPECIAL NAVIGATIONやPERFECT NAVIGATIONといった関連コンテンツも配信されており、キャストの想いや撮影の裏側を知ることができる。
『ちるらん 新撰組鎮魂歌』作品概要
原作：『ちるらん 新撰組鎮魂歌』(漫画：橋本エイジ、原作：梅村真也/コアミックス)
監督：渡辺一貴
脚本：酒井雅秋
アクション監督：園村健介
音楽：出羽良彰
製作著作：THE SEVEN
出演：山田裕貴、鈴木伸之、中村蒼、細田佳央太、上杉柊平、藤原季節、杉野遥亮、胗俊太郎、宮粼秋人、岩永ひひお、生見愛瑠、桜井ユキ、奥野瑛太、高橋光臣、金子ノブアキ、中島健人、安藤政信、松本潤(友情出演)、北村匠海、柄本明、綾野剛 ほか
スペシャルドラマ“江戸青春篇”：U-NEXTで配信中 / TVerで期間限定無料配信中
ドラマシリーズ“京都決戦篇”(全6話)：U-NEXTで毎週金曜独占配信中
海外配信：HBO Maxにて2026年5月9日(土)から全世界100以上の国と地域で配信予定
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)橋本エイジ・梅村真也/コアミックス (C)THE SEVEN
■『ちるらん 新撰組鎮魂歌』とは？
原作は、累計発行部数300万部を超える人気漫画『ちるらん 新撰組鎮魂歌』(漫画：橋本エイジ、原作：梅村真也/コアミックス)。幕末の京都を舞台に、新撰組の志士たちの荒々しくも熱い生き様を、ド派手なアクションと大胆な歴史解釈で描いた作品だ。ヤンキー漫画のような熱量と時代劇のスケール感が融合し、歴史ものが苦手な人でも一気に引き込まれる。
同漫画の初の実写化となるのが本作。TBS、U-NEXT、THE SEVENの3社によるグローバルプロジェクトとして制作され、2026年5月9日(土)からはHBO Maxを通じて全世界100以上の国と地域でも配信される。監督は、大河ドラマ『おんな城主 直虎』や『岸辺露伴は動かない』シリーズの渡辺一貴さん。アクション監督は映画『ベイビーわるきゅーれ』シリーズの園村健介さんが担当し、半年に及ぶ撮影期間をかけた大型作品だ。
■「バラガキ」から「武士」へ。ネタバレなしのあらすじ
物語は、1912年(明治45年)から始まる。女性記者・市川真琴が、土方歳三の真実を知るために新撰組の生き残り・永倉新八を訪ねるところから幕が開く。永倉が語り始めるのは、幕末の江戸で喧嘩に明け暮れていた「バラガキ」時代の土方歳三の姿だ。
近藤勇や沖田総司らと出会い、貧乏道場「試衛館」という初めての“家族”を得た土方。江戸を騒がす辻斬り・岡田以蔵との死闘を経て無二の友情を築き、大志を抱いた一行は京へ上洛する。しかし、京で彼らを待っていたのは、壬生浪士組の筆頭局長・芹沢鴨の圧倒的な暴力と狂気、そして抗いようのない時代の大きなうねりだった。仲間の裏切り、幾多の激闘と悲劇を乗り越え、土方は「バラガキ」から「武士」へと成長していく。
渡辺監督はインタビューで、「幕末は日本の歴史の中で一番熱い時代。太く短く命を燃やす瞬間が連続する緊張感を表現したかった。『ちるらん』は『散る』物語ではあるんですが、散る前に、いかに咲くか。それがこの物語の本質だと僕は思っています」と語っている。
■主演・山田裕貴を取り巻く豪華キャストの顔ぶれ
本作の大きな魅力は、主演の山田裕貴さんを軸にした豪華キャストとの化学反応だ。ここからは、主要キャストとキャラクターを紹介していこう。
■綾野剛、カリスマと狂気の宿敵・芹沢鴨
山田裕貴さん演じる土方歳三は、最強を目指して剣を磨き続ける我流の喧嘩屋。血の気が多く真っ直ぐで、仲間のためなら命も張る。そんな土方の前に“最強最凶の宿敵”として立ちはだかるのが、綾野剛さん演じる芹沢鴨。壬生浪士組の筆頭局長でありながら、カリスマ的な魅力と狂気を併せ持つ危険な男だ。
ちなみに、芹沢鴨のトレードマークである赤い髪は、監督が「当時いたとしたら？」のラインを徹底的に探って作り上げたもの。赤い染料は古くから存在していたことをふまえ、綾野さんと相談しながら地毛との混ざり具合や濃さまで細かく調整したという。
■中島健人、宿敵にして盟友「人斬り以蔵」
原作でも屈指の人気を誇る「人斬り以蔵」こと岡田以蔵を演じるのは、中島健人さん。江戸での辻斬り時代に土方と死闘を繰り広げ、互いの強さを認め合い無二の友情を築く。再戦を誓い合った2人だが、京では“人斬り”と化したかつての友として再び相まみえることに。宿敵にして盟友--その関係の変化が物語を大きく動かしていく。
■松本潤、“幕末のカリスマ”会津藩主・松平容保
新撰組の生みの親ともいえる会津藩主・松平容保を演じるのは、松本潤さん(友情出演)。動乱の時代に最も気高く、最も苛烈な“幕末のカリスマ”として描かれる。土方ら壬生浪士組に過酷な試練を課し、それを乗り越えた者たちに京の治安を守る大義名分を与える存在だ。山田さんと松本さんは大河ドラマ『どうする家康』で主従関係を演じた間柄で、本作でも再び主従の絆を見せる。
■北村匠海、新時代の革命児・高杉晋作
京都決戦篇から登場する北村匠海さんの高杉晋作にも注目したい。新時代の革命家として知られる高杉は、旧時代を守る新撰組にとっての“圧倒的な異分子”。山田さんと北村さんは映画『東京リベンジャーズ』シリーズで共闘してきた“盟友”だが、本作では「鬼の副長」と「革命児」として対峙する。
■鈴木伸之、細田佳央太、杉野遥亮ら新撰組メンバーも豪華！
新撰組のメンバーには、鈴木伸之さん(近藤勇/試衛館の道場主で、メンバーを父のようにまとめる)、中村蒼さん(山南敬助/頭脳派の策士で、土方とともに組を支える副長)、細田佳央太さん(沖田総司/「鬼子」と称される若き天才剣士)、上杉柊平さん(永倉新八/実直な努力家で物語の鍵を握る)、藤原季節さん(斉藤一)、杉野遥亮さん(阿比留鋭三郎)、胗俊太郎さん(原田左之助)、宮粼秋人さん(藤堂平助)、岩永ひひおさん(井上源三郎)がそろう。
そのほか、生見愛瑠さんが土方の真実を追い求める女性記者・市川真琴を、柄本明さんが老年期の永倉新八を演じ、幕末の物語をつなぐ“語り部”の役割を果たしている。
■今すぐ追いつける！視聴ガイド
ここからは、今からでも無理なく追いつける視聴ルートを整理しておきたい。
まずは、TVerで“江戸青春篇”第1夜・第2夜が期間限定で無料配信されている。地上波で放送された導入部分にあたるので、ここから見始めるのがおすすめ。配信期間は限られているので、早めにチェックしたい。
“江戸青春篇”を見たあとは、U-NEXTで“京都決戦篇”へ。毎週金曜19時に最新話が更新される独占配信で、全6話のドラマシリーズだ。U-NEXTではSPECIAL NAVIGATIONやPERFECT NAVIGATIONといった関連コンテンツも配信されており、キャストの想いや撮影の裏側を知ることができる。
『ちるらん 新撰組鎮魂歌』作品概要
原作：『ちるらん 新撰組鎮魂歌』(漫画：橋本エイジ、原作：梅村真也/コアミックス)
監督：渡辺一貴
脚本：酒井雅秋
アクション監督：園村健介
音楽：出羽良彰
製作著作：THE SEVEN
出演：山田裕貴、鈴木伸之、中村蒼、細田佳央太、上杉柊平、藤原季節、杉野遥亮、胗俊太郎、宮粼秋人、岩永ひひお、生見愛瑠、桜井ユキ、奥野瑛太、高橋光臣、金子ノブアキ、中島健人、安藤政信、松本潤(友情出演)、北村匠海、柄本明、綾野剛 ほか
スペシャルドラマ“江戸青春篇”：U-NEXTで配信中 / TVerで期間限定無料配信中
ドラマシリーズ“京都決戦篇”(全6話)：U-NEXTで毎週金曜独占配信中
海外配信：HBO Maxにて2026年5月9日(土)から全世界100以上の国と地域で配信予定
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(C)橋本エイジ・梅村真也/コアミックス (C)THE SEVEN