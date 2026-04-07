スタメン総額2700億円超の超スター軍団で放つ異彩ドジャースのアンディ・パヘス外野手が6日（日本時間7日）、ナ・リーグの週間最優秀選手に選出された。スター選手が顔を揃える強力打線の中で、年俸79万ドル（約1億2600万円）という格安で大暴れする25歳の“最強コスパ男”に対し、米メディアやSNS上の海外ファンから「どうやってこんな選手を見つけているの？」などと驚きと称賛の声が上がっている。圧倒的な打棒でチームを力