試合終了直後、大谷と山本のやり取りにファン注目【MLB】ドジャース 8ー6 ナショナルズ（日本時間6日・ワシントンDC）大谷翔平投手の愛情たっぷりの“イジり”が話題となっている。ドジャースは5日（日本時間6日）、敵地でのナショナルズ戦に8-6で逆転勝利。終盤2イニングで5点を奪い、試合をひっくり返した。勝利を見届けた大谷はベンチを飛び出してナインとハイタッチ。そこで垣間見せた“悪ガキ”な一面にファンが喜んでいる