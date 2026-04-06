4回のピンチで見せた流れるような連携プレー■日本ハム 8ー2 オリックス（5日・エスコンフィールド）玄人好みの渋いプレーに日本ハムの“強さ”を見た。日本ハムは5日、本拠地で行われたオリックス戦に8-2で勝利。序盤は2点をリードされる展開も、4回の内野守備の連携プレーが流れを変えた。劣勢のなか炸裂した“鉄壁シフト”に、「ターニングポイントだった」「うおお完璧」とファンも思わず唸ったようだ。4回、連続エラーで