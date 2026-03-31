ホーム開幕戦でお披露目■阪神 ー DeNA（31日・京セラドーム）阪神は31日、京セラドームでDeNAと対戦した。待望のホーム開幕戦となったが、ファンは選手のユニホームにも注目。奇抜なデザインにSNS上では賛否がうずまいている。阪神ナインはこの日から4月2日までのDeNA戦、4月7日〜9日のヤクルト戦（甲子園）で「伝統×王者(強さ)」をコンセプトとしたチャンピオンユニホームを着用して戦う。この日がお披露目となった。白地