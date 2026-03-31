ホーム開幕戦でお披露目

■阪神 ー DeNA（31日・京セラドーム）

阪神は31日、京セラドームでDeNAと対戦した。待望のホーム開幕戦となったが、ファンは選手のユニホームにも注目。奇抜なデザインにSNS上では賛否がうずまいている。

阪神ナインはこの日から4月2日までのDeNA戦、4月7日〜9日のヤクルト戦（甲子園）で「伝統×王者(強さ)」をコンセプトとしたチャンピオンユニホームを着用して戦う。この日がお披露目となった。

白地に金の縦縞、胸の「Tigers」、キャップのロゴも金。名前も背番号もゴールド仕様となっている。右袖には昨季の優勝エンブレムのワッペンが施されている。

ド派手な出立ちにSNSの反応もさまざま。SNS上には「かっこいいんやけど背番号見にくい」「ええ？ なんで字ぜんぶ金ピカなんすか？」「かっこいいんやけど背番号見にくい」「見にくい」「ぱっと見ソフトバンク」といった声が。その一方で「眩しすぎる」「かわいいな」「かっけぇな」「キラッキラで素敵」といったコメントも並んでいた。（Full-Count編集部）