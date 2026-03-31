新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、特別番組『TVアニメ『あかね噺』放送直前！座談会』を放送開始当日の４月４日（土）夜10時30分より独占無料生放送する。 TVアニメ『あかね噺』は、「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて連載中の末永裕樹・馬上鷹将による落語漫画が原作。噺家である父の魔法のような落語に魅せられて育った少女・桜咲朱音が父の“真打昇進試験”を巡る出来事をきっかけに自らも落語の世界へと飛び込み、最