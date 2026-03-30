れいわ新選組の奥田ふみよ共同代表が28日にX（旧Twitter）を更新。25日の参院予算委員会での自身の質問を巡り、自民党に対し怒りをあらわにした。 奥田氏は25日に行われた参院予算委員会で質問に立った際、防衛特別所得税について「人殺しの武器を作ったり買ったりするために」と発言。小泉進次郎防衛相から「その言葉は看過できません」と反論される一幕があった。 そのほかにも、「国会議員たちがこの国の経済を破壊し続けてい