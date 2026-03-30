れいわ新選組の奥田ふみよ共同代表が28日にX（旧Twitter）を更新。25日の参院予算委員会での自身の質問を巡り、自民党に対し怒りをあらわにした。

奥田氏は25日に行われた参院予算委員会で質問に立った際、防衛特別所得税について「人殺しの武器を作ったり買ったりするために」と発言。小泉進次郎防衛相から「その言葉は看過できません」と反論される一幕があった。

そのほかにも、「国会議員たちがこの国の経済を破壊し続けているのではないかと思って」といった発言で、参院予算委員長からは「不適切な言辞がある」と3回注意を受けていた。

一方、奥田氏は28日にXでこの予算委員会について言及し、「私の主観なんだよ。そう思ったんだよ、私は。普通の一市民として。おかしいやろ」と苦言。また、小泉防衛相の反論にも「しゃしゃり出てきて……」と言い、「論点ずらしなんだよね」と批判していた。

さらに、「アメリカに11兆円差し出す」といった自身の発言に赤沢亮正経済産業大臣から反論を受けたことについて、奥田氏は「だから、本当のことを言ってると、本気で怒ってくるわけですよ。『バラすな、テレビ入りで！』っていうことで」と持論を展開した。

そして、奥田氏は「これをおかしいと思う皆さん、いますぐ、自民党本部の電話番号を調べて猛抗議してください」と呼びかけた。れいわ新選組の国会議員は「国会の中で戦うから。ガチンコで」と宣言しつつ、支持者には「皆さん、国会の外で自民党に突撃してください。メールや電話やファックス。さまざまな形で！」「あんた方こそ不穏当で不適切だ！って」と話していた。

しかし、この投稿には「威力業務妨害の推進ですか？」「注意されてるんだから素直に反省なさいよ」「子どもが大人に駄々こねてるようにしか見えない」「言ってることのレベルが低すぎる」という批判的な声が集まっていた。