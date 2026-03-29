現地メディアも注目するオークションの行方とキャッチしたファンの思いドジャース・大谷翔平投手がワールドシリーズ第1戦で放った記念すべき初本塁打のボールが、米オークションサイトに出品され大きな注目を集めている。コレクション専門メディア「cllct」創業者のダレン・ローベル記者は、自身のSNSで価格が10万ドル（約1600万円）に近づいていると伝えた。米オークションサイト「SCP Auctions」によると、日本時間29日午後1