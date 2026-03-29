オリックスは救援陣の奮闘で連勝パ・リーグ公式戦は29日、3試合が行われた。ソフトバンクは8-4で日本ハムに勝利し開幕3連勝。オリックスは楽天に5-4で勝利し、西武はロッテに4-0と完封勝利を収めた。ソフトバンクは1点を追う2回、川瀬晃内野手の適時打などで逆転に成功。その後も柳町達外野手の犠飛や柳田悠岐外野手の適時打などで追加点をあげた。先発のカーター・スチュワート・ジュニア投手は5回3失点の力投で白星。日本ハ