ドジャースのメディアルームの様子を伝えたドジャースのデーブ・ロバーツ監督らが座る会見場に、大谷翔平投手に関連する見慣れない飲料が置かれるようになり話題となっている。米メディアが試合前後のインタビューが行われるメディアルームの様子を伝えると、新たなスポンサー飲料の登場にファンからは驚きの声が上がっている。米メディア「ドジャース・ビート」は28日（日本時間29日）、公式X（旧ツイッター）を更新。「シン