ドジャースのメディアルームの様子を伝えた

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督らが座る会見場に、大谷翔平投手に関連する見慣れない飲料が置かれるようになり話題となっている。米メディアが試合前後のインタビューが行われるメディアルームの様子を伝えると、新たなスポンサー飲料の登場にファンからは驚きの声が上がっている。

米メディア「ドジャース・ビート」は28日（日本時間29日）、公式X（旧ツイッター）を更新。「シンクロン・エナジードリンクのボトルが、ドジャースの試合前後のインタビューが行われるメディアルームに置かれるようになった」と伝えた。指揮官の前に置かれているのは、米国向けに販売されているグレープフルーツ味のスポーツドリンクだという。

この飲料の正式名称は「シンクロンコーワ」で、興和が大谷と共同開発したコンディショニング飲料だ。同社とドジャースは2024年に複数年契約を結んでおり、大谷がベンチで飲んでいる様子も話題となっていた。また、会見場の後ろのスクリーンには、今季からパートナーシップ契約を結んだユニクロの広告も映し出されている。

日本企業の影響力が続々と広がるドジャースの会見場の様子に対し、SNS上の米ファンも反応した。エンゼルス時代から様々な企業がチームのスポンサーとなってきた経緯もあり、「また別のオオタニのスポンサーが今度はドジャースもスポンサーしてる（笑）」といった声が寄せられた。グラウンド外での広がりも大きな注目を集めている。（Full-Count編集部）