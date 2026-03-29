「4番・三塁」で先発出場■巨人 ー 阪神（29日・東京ドーム）美技にどよめきが起きた。阪神・佐藤輝明内野手が29日、東京ドームで行われた巨人戦に「4番・三塁」で先発出場。初回の守備では、相手の犠打を試みた打球が浮いたのを見逃さずに猛ダッシュして好捕。ダブルプレーを完成させ、「サトテル肩えぐいな」「本当にうまくなった」とタイガースファンも感動している。0-0の初回、先頭のキャベッジがヒットで出塁すると、巨