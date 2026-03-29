28日は大谷が進塁打、29日はベッツ四球から決勝点に繋がった【MLB】ドジャース 3ー2 Dバックス（日本時間29日・ロサンゼルス）ドジャースは28日（日本時間29日）、本拠地でのダイヤモンドバックス戦に逆転勝利で開幕3連勝を飾った。「1番・指名打者」で出場した大谷翔平投手は2打数無安打、2四球だったが、フレディ・フリーマン内野手やデーブ・ロバーツ監督は大谷らの“影の貢献”が3連勝を支えたと強調した。「（昨日は）ショ