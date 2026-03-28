オリックス・DeNAで積み上げた実績2013年以来のリーグ優勝を目指す楽天に、経験豊富な捕手が加わった。2026シーズンから加入した伊藤光捕手が開幕1軍入りを果たし、新戦力として注目を集めている。ここまでのキャリアを振り返る。伊藤光捕手は2007年高校生ドラフト3巡目でオリックスに入団。2010年までの1軍出場は計3試合にとどまったが、プロ4年目の2011年に66試合出場と飛躍した。2012年10月8日のソフトバンク戦では、西勇輝