人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が25日、オフィシャルブログを更新。建築中の新居にサウナルームと水風呂を設置したことを報告した。 これまで憧れだったという新居のため土地を購入したことやハウスメーカーの決定、建築が進むと吹き抜けになっているリビング、子ども部屋、一番心配していたというキッチン、テラス、プレイルームなどを公開し話題を呼んでいる桃。 この日、「【