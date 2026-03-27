ダルベックが開幕アーチ■巨人 ー 阪神（27日・東京ドーム）巨人のボビー・ダルベック内野手が27日、東京ドームで行われた阪神との開幕戦に「4番・一塁」でスタメン出場。4回の第2打席で来日初アーチを放った。初回のトレイ・キャベッジ外野手に続く“助っ人弾”に東京ドームは騒然となった。今季から加入したダルベックが開幕戦でアーチをかけた。4回の第2打席、村上頌樹投手の2球目の変化球を捉えると打球はバックスクリーン