米の投球分析家が称えたスプリット【MLB】ドジャース 8ー2 Dバックス（日本時間27日・ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手は26日（日本時間27日）、本拠地で行われたダイヤモンドバックスとの開幕戦に先発登板した。6回を投げて5安打2失点、無四球6奪三振の好投で2年連続の開幕戦白星をあげた。打者の手元で鋭く落ちるスプリットが効果的に決まり、米の専門家も“魔球”の切れ味を称賛した。昨季に続き大役を託された山本