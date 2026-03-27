米野智人、近藤一樹、荒木貴裕、松井淳、秋吉亮が参加ヤクルトOB5人による「ウッチャエ感謝祭2026」が26日にWACCA池袋で行われた。応援してくれるファンと、ともに歩んできたOBへの感謝を形にするための特別イベント。米野智人氏、近藤一樹氏、荒木貴裕氏、松井淳氏、秋吉亮氏が、展示・物販、食事会でファンと交流した。現役時代の写真、ストーリー展示の前でOBたちが“リアル”を語り、ファンにとっては観るイベントではなく