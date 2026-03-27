昨年のカブス戦は5回1失点、2年連続の開幕戦勝利【MLB】ドジャース8ー2 Dバックス（日本時間27日・ロサンゼルス）ドジャース・山本由伸投手は26日（日本時間27日）、本拠地で行われたダイヤモンドバックスとの開幕戦に先発登板し、6回5安打2失点、無四球6奪三振の好投で勝利投手になった。2年連続で大役を務め、ともに白星を手にするなど上々のスタートを切った。初回先頭には10球粘られるも自慢のスプリットで空振り三振。続