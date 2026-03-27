昨年のカブス戦は5回1失点、2年連続の開幕戦勝利

【MLB】ドジャース8ー2 Dバックス（日本時間27日・ロサンゼルス）

ドジャース・山本由伸投手は26日（日本時間27日）、本拠地で行われたダイヤモンドバックスとの開幕戦に先発登板し、6回5安打2失点、無四球6奪三振の好投で勝利投手になった。2年連続で大役を務め、ともに白星を手にするなど上々のスタートを切った。

初回先頭には10球粘られるも自慢のスプリットで空振り三振。続くキャロルには3球三振かと思われたが、今季から導入された「ABSチャレンジシステム」（通称ロボット審判）によりボール判定に変わった。それでも動じずに抑え、順調にゼロを並べた。

しかし4回、第1打席で右前打を浴びたペルドモに甘く入った95.2マイル（約153.2キロ）のフォーシームを右翼ポール際へ運ばれた。先制2ランを被弾し、山本は悔しそうな表情を見せた。

それでも先制弾を浴びてからは6者連続でアウトに仕留めた。5回にはパヘスが逆転3ランを放つと、ベンチではバンザイして喜び、迎え入れた際も強く背中を叩いて激励した。

ロバーツ監督の期待通りに6イニングをまとめ、6回で95球を投げて5安打2失点、無四球6奪三振でクオリティスタート（QS）を達成した。最速は97.4マイル（約156.7キロ）だった。

ドジャース打線は7回に大谷翔平投手の死球から、タッカーの適時二塁打、スミスの2ランなどで一挙4得点。ホーム開幕戦を快勝した。山本は昨年のカブスとの開幕戦では5回4奪三振3安打1失点と好投し、シーズン初勝利を挙げた。日本人投手が開幕戦で2年連続勝利は史上初となった。（Full-Count編集部）