西武ライオンズジュニアの選考で注目する「振る力」と身体能力の相関関係NPBジュニア入りをかけた選考会では、限られた時間でいかに自分のポテンシャルを証明できるかが問われる。野手選考において、埼玉西武ライオンズジュニアの白崎浩之代表や宮田和希投手コーチらは打球の質だけでなく、将来性を見据えた細かな動作に目を光らせていた。指導者や保護者が知っておくべき、トップレベルの選考基準がそこにはある。昨年行われ