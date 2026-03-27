年俸3億円でも…収入201億円と試算米経済誌「フォーブス」は24日（日本時間25日）、2026年MLB選手の年収ランキングを発表し、ドジャース・大谷翔平投手が推定1億2700万ドル（約201億8000万円）を稼ぐと伝えた。大谷は後払い契約で各年の年俸は低く抑えられているだけに、他の選手とは全く異なる収入体系に。米メディアも注目している。大谷はドジャースと10年7億ドルの契約を結んだが、大半は後払いのため年俸は200万ドル（約3