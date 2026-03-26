吉野川市教育委員会は3月26日、市内の小学校で、1年生20人分の個人情報が記載されたカードを紛失したと発表しました。紛失したのは、吉野川市の山瀬小学校で、地震などの災害時、児童を確実に保護者らへと引き渡すために使う「緊急時引き渡しカード」の1年生20人分です。児童や保護者の名前、住所電話番号などが記載されていました。学校側は、2025年4月から職員室でカードを保管していましたが、8月に紛失に気