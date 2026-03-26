新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ちいかわ」初のスマートフォンアプリ『ちいかわぽけっと』の１st Anniversaryを記念し、「ちいかわ公式無料チャンネル」にて３月27日（金）から５日連続でTVアニメ全話を無料一挙放送する。 「ちいかわ」は、【なんか小さくてかわいいやつ】通称ちいかわたちの日常を描く、イラストレーター・ナガノ氏によるX(旧Twitter)発の人気マンガ作品。主人公のちいかわとその友達であるハチワ