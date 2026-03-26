契約を結んだユニクロの看板がお披露目されたドジャースは25日（日本時間26日）、本拠地でパートナーシップを結んだ衣料品メーカー「ユニクロ」と共同会見を行った。中堅後方に設置された存在感のある広告もお披露目となった。昨年に続き、このオフも新たに日本企業の広告がドジャースタジアムに増えている。24日（同25日）には大阪に本社を置く不動産開発会社「サムティホールディングス」とオフィシャルパートナーとして複数