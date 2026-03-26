契約を結んだユニクロの看板がお披露目された

ドジャースは25日（日本時間26日）、本拠地でパートナーシップを結んだ衣料品メーカー「ユニクロ」と共同会見を行った。中堅後方に設置された存在感のある広告もお披露目となった。昨年に続き、このオフも新たに日本企業の広告がドジャースタジアムに増えている。

24日（同25日）には大阪に本社を置く不動産開発会社「サムティホールディングス」とオフィシャルパートナーとして複数年のパートナーシップ契約を結んだと発表。左翼にあるブルペンの投手の背後に「不動産を、超えてゆけ SAMTY」との文字が掲示される。

ドジャースには大谷翔平投手、山本由伸投手、佐々木朗希投手の日本人3人が所属。昨年は「JTB」「伊藤園」「東京エレクトロン」「二階堂酒造」「Hakkaisan 八海醸造株式会社グループ」など日本企業と次々とパートナーシップ契約を結び、球場フェンスなどには日本で見慣れた企業ロゴが並んでいる。

ユニクロの広告がお披露目されたこの日、本塁付近から外野を見渡すとブルペン奥のサムティに加え、「TOYO TIRES」「Yakult」「ANA」「東京エレクトロン」「DAISO」「ユニクロ」「チュール（いなば食品）」とズラリと広告が並んでいる。

WBCの決勝ラウンドでも場内の広告はほとんど日本企業だった。大谷の大活躍もあり、ドジャースを中心としたMLBに日本企業が続々とマネーを動かしている。（Full-Count編集部）