試合中にマイク着用の三塁コーチが実況席と“トーク”【MLB】エンゼルス 3ー0 ドジャース（日本時間25日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、本拠地で行われたエンゼルスとのオープン戦最終戦に「1番・投手」で投打同時出場した。試合中にはディノ・イーベル三塁コーチが中継に音声出演。大谷ついて「本番モードだね」と伝えた。イーベルコーチはマイクをつけて、地元放送局「スポーツネット・ロ