3回2死でのトラウトの第2打席で起きたハプニング【MLB】エンゼルス 3ー0 ドジャース（日本時間25日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が24日（日本時間25日）、本拠地でのエンゼルスとのオープン戦に「1番・投手」で先発登板した。盟友マイク・トラウト外野手との対戦で、自打球が直撃するトラブルが発生。咄嗟に頭を抱えて心配する姿を見せた二刀流に対し、現地の放送局も笑いを交えながら微笑ましい“気遣い”に注目し