2023年に14歳年下の一般男性と再婚したタレントの新山千春が24日、オフィシャルブログを更新。新たな“相棒”であるトヨタの「ランドクルーザー70」で２日間で約1000キロの旅をしたことを報告した。 新山は９日に更新したブログにて、約20年乗り続けた愛車“Jeep”から新たに「ランドクルーザー70」に乗り換えたことを報告。「これからキャンプだったり車中泊も使ってみたいなと思って」と今後の楽しみも明かし、ARBのルーフラッ