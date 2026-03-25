今春最長の5イニング目に登板…11奪三振をマークした【MLB】エンゼルス 3ー0 ドジャース（日本時間25日・ロサンゼルス）ドジャースは24日（日本時間25日）、本拠地で行われたエンゼルスとのオープン戦最終戦に0-3で敗れた。「1番・投手」で投打同時出場した大谷翔平投手は4回0/3で86球を投げ、11奪三振2四球、4安打3失点だった。試合後、デーブ・ロバーツ監督は「準備万端だ」と絶賛した。初回にトラウトから空振り三振を仕留