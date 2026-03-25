エンゼルス戦に「1番・投手」で投打同時出場ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、本拠地で行われるエンゼルスとのオープン戦最終戦に「1番・投手」で投打同時出場する。今季初めてリアル二刀流で出場する。大谷は23日（同24日）に本拠地で行われたエンゼルスとのオープン戦に「1番・DH」で先発出場。3回に左中間フェンス直撃の二塁打を放ち、2打数1安打だった。打率.273、OPS.788。前回登板18日（同19日）のジ