第2打席でデトマーズからフェンス直撃の二塁打【MLB】 ドジャースー エンゼルス（日本時間24日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、本拠地でエンゼルスとのオープン戦に臨んだ。第2打席でフェンス直撃の二塁打を放つなど、2打数1安打で途中交代した。古巣エンゼルスとの3連戦。前日は3回2死満塁の好機で打球速度117.1マイル（約188.4キロ）の爆速二塁打を放ち、3打数1安打3打点だった。この日