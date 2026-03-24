こんにちは！ おでかけわんこ部スタッフのむっちーです。埼玉県で愛犬と一緒に楽しめるイベント情報が届きました～！ 出典：公式Instagram @dogfriendsmarketイベント概要 埼玉県所沢市にある全天候型の屋内ゲレンデ「狭山スキー場」で、初開催となるドッグイベント「Dog Friends Market」が行われます！ 普段はワンちゃんが入れない施設ですが、この日だけは特別に入場OK。屋内ゲレンデなので、天候を気にせ