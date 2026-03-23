古巣戦前には盟友トラウトと再会して笑顔でハグも交わしたドジャースの大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、敵地で行われるエンゼルスとのオープン戦に「1番・指名打者」で先発出場した。この日は散髪した姿で現れ、ファンも「大谷さん、髪切ってさっぱりしてる！」「短髪大谷最高！」などと注目した。これまでは帽子から出る長い襟足が目立っていたが、この日は爽やかにカットされていた。試合前にはブルペンでの投球練習を