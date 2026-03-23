古巣戦前には盟友トラウトと再会して笑顔でハグも交わした

ドジャースの大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、敵地で行われるエンゼルスとのオープン戦に「1番・指名打者」で先発出場した。この日は散髪した姿で現れ、ファンも「大谷さん、髪切ってさっぱりしてる！」「短髪大谷最高！」などと注目した。

これまでは帽子から出る長い襟足が目立っていたが、この日は爽やかにカットされていた。試合前にはブルペンでの投球練習を行い、古巣との一戦とあってトラウトに駆け寄り笑顔でハグをするシーンもあった。

ドジャースのスプリングトレーニングから、野球日本代表「侍ジャパン」の一員としてのワールド・ベースボール・クラシック（WBC）参加など多忙を極めていた大谷。26日（同27日）に迫る開幕を前に、身だしなみも準備完了のようだ。

“ニュー大谷”の姿に、SNS上では「大谷くんがついに髪の毛切ったー」「やっぱり短い方が好き」「これがいい」「あら！ かわいい」「開幕前にサッパリ〜」「スッキリ短いのも好き」「とうとう……後ろ髪が」「やっと髪切ったんだ」「すっきりした姿での登場で、気持ちも切り替わりそうですね」といった声が上がった。（Full-Count編集部）