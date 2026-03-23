フォークシンガー松山千春（70）が22日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。高市早苗首相の日米首脳会談の立ち振る舞いについて私見を述べた。高市首相は首脳会談で米トランプ大統領に対し「世界に平和と繁栄をもたらすことができるのは、ドナルドだけ。きょう私はそれを伝えにきた」などと伝えたと各メディアが報じている。松山は「イラン中東情勢がはっきりしてない中、高市総理がアメリカのトランプ