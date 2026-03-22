米映画「エデンより彼方に」（2002年）などで知られる米俳優デニス・クエイド（71）が、トランプ米大統領と共に大統領専用機エアフォースワンに搭乗して移動したことで批判を浴びたことを受け、「ダブルスタンダード」だと反論した。先月末にトランプ大統領と共にイベントに出席した際にエアフォースワンに同乗して会談を行ったクエイドは、FOXニュース・デジタルの取材でハリウッドにおける政治的立場について「反対派からは“く