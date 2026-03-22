西武の菅井信也が5回無失点の好投パ・リーグ球団主催のファーム公式戦が22日、4試合が行われた。日本ハムはヤクルトに5-4でサヨナラ勝ちした。先発の藤田琉生投手は3回無失点6奪三振の快投。しかし2番手の菊地大稀投手が4回に3点を失うと5回にも追加点を許した。劣勢の展開だったが9回に打線がつながり、梅林優貴捕手の適時打で同点に追いつくと、代打・今川優馬外野手のサヨナラ打で試合を決めた。ロッテは9-1で西武に大勝し