コカ・コーラシステムは緑茶飲料ブランド「綾鷹」で新たな掲げた柱を含む3つの柱に注力して最も選ばれる緑茶飲料ブランドを目指していく。3月9日、発表会に臨んだ日本コカ・コーラの助川公太マーケティング本部緑茶事業部部長は「2026年活動方針にSHINKA（しんか）を掲げた。新しく生まれ変わる新化、今あるものを深掘りしていく深化、そして次のステップへ一歩進めていく進化。この3つのSHINKAを柱にして『綾鷹』を成長に導い