この春で朝の人気番組『ラヴィット！』（TBS系）が5年目を迎え、「日本でいちばん明るい朝番組」をキャッチコピーに毎朝楽しい笑いを届けています。しかし、先日あるネットニュースにて「ラヴィットが4月からリニューアルをし芸人削減、アイドルやタレントを増やす。時事ネタも解禁し情報番組化する」という旨が報じられました。真偽はさておき、その翌日にはさらば青春の光・森田さんら出演者が番組内で反応。司会の川島明さんも