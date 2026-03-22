現在各地で再開発が進み、街の様相が大きく変化している東京。昨年6月に「週刊ポスト」（小学館）が『10年後に不動産価格が上がる駅・下がる駅』という記事を掲載していたが、今年2月にXで同記事の“衰退する駅”ランキングを紹介したポストが5000“いいね”以上を獲得し、改めて話題になっていた。そんな“衰退する駅”の「東京ワースト200」で1位だったのが東京都板橋区の「高島平」だったのだが、意外なのがワースト10のなかに