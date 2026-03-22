フェアレディZ、販売店での今の反響は？現行型のフェアレディZ（RZ34型）は、2021年8月にニューヨークでワールドプレミアを飾り、日本では2022年1月に開催された「東京オートサロン2022」の会場で初お披露目となりました。1969年に初代（S30型）がデビューして以来、50年以上の歴史を持つこのモデルの7代目にあたります。【画像】超カッコいい！ これが日産の「“新型”フェアレディZ」です！ 画像で見る（30枚以上）7代目は