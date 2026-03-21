俳優のイライジャ・ウッドが、映画化作品出演決定から27年が経った今になって「ロード・オブ・ザ・リング」の原作を読み始めたという。ピーター・ジャクソン監督による映画化3作品と、その前章「ホビット」第1弾でフロド・バギンズ役を演じたイライジャだが、J・R・R・トールキンによる原作はこれまで読んだことがなかったという。 【写真】「ロード・オブ・ザ・リング」俳優とラブラブのプロデ