米海軍の強襲揚陸艦を中核とする遠征部隊が3月中旬、米西部カリフォルニア州サンディエゴの海軍基地を出港した。米側は「インド太平洋地域での通常任務」と説明するが、中東情勢の緊迫化を背景に、ホルムズ海峡周辺への展開を視野に入れた増援との見方が広がっている。出港したのは、強襲揚陸艦「ボクサー」を旗艦とする揚陸即応群（ARG）。ドック型輸送揚陸艦など計3隻で構成され、約2500人規模の海兵遠征部隊（MEU）を乗せる。正