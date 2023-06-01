【HG 1/144 Ξガンダム (機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女)】 2026年4月発売予定 価格：7,700円 現在公開中の劇場用映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」より、同作の主役機として搭乗する「Ξガンダム」が新規造形パーツを備え、新たに「HG 1/144 Ξガンダム (機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女.jpg