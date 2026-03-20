¡ÖË»¤·¤¤¿¦°÷¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¡×¤È¤·¤Æ¿¦°÷¤ËÂ¥¤·¤¿·ç¶Ð¤ò½Ð¶Ð°·¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Î60Âå¤ÎÃËÀ­¹»Ä¹¤¬¸ºµë¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Ì¾¸Å²°»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»ÔÎ©³Ø¹»¤ÎÃËÀ­¹»Ä¹(60Âå)¤Ï7Ç¯Á°¤«¤é¶ÐÌ³¤·¤Æ¤­¤¿3¤Ä¤Î³Ø¹»¤Ç¡¢¿¦°÷¤òÇ¯¤Ë¿ôÆü¤Û¤É·ç¶Ð¤µ¤»¡¢¤½¤Î·ç¶Ð¤ò½Ð¶Ð°·¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃËÀ­¹»Ä¹¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹Ô°Ù¤ÈÇ§¼±¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯ÅÙ¤Î²ÆµÙ¤ß´ü´Ö¤Ë¤Ï¿¦°÷¤Î¤ª¤è¤½8³ä¤Ë·ç¶Ð¤òÂ¥¤·½Ð¶Ð°·¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿