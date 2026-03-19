「大相撲春場所・１２日目」（１９日、エディオンアリーナ大阪）大関安青錦は大栄翔に突き倒しで敗れ、７敗目。５勝７敗となった。大栄翔の激しい突きに状態を起こされ、一気に土俵下へ転落した。綱とりの場所でまさかの負け越しの危機。やや足をひきずり、視線を落としたまま花道を引き上げた。