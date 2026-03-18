【一番くじ 学園アイドルマスター Part5】 6月19日より順次発売予定 価格：1回850円 BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 学園アイドルマスター Part5」を6月19日より順次発売する。価格は1回850円。 3月18日に描き下ろしイラストが公開され、「学園アイドルマスター」に登場するアイドル達が「ケーキ」をテーマにした衣装を纏